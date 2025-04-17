Туроператоры пытаются спасти летний сезон в Анапе

В преддверии лета туроператоры зовут турагентов в рекламные туры по Анапе.

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С начала апреля уже три выезда организовал «Алеан». Провел рекламник и «Мультитур», а в мае планирует пресс-тур на черноморский курорт. При этом туроператоры учитывают специфику – неопределенность с экологической ситуацией, ведь Роспотребнадзор до сих пор не дал заключения о пригодности пляжей Анапы для отдыха после разлива мазута в Черном море.

Как рассказала порталу TourDom.ru коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах, места во всех трех ознакомительных поездках с посещением Анапы были проданы, что подтверждает интерес турагентов. Приглашали в первую очередь тех, с кем сотрудничают долгое время, – обеспечивающих большие объемы продаж. Акцент делался на показе отелей с развитой инфраструктурой – бассейнами, спа-центрами, анимацией и т. д. А также санаториев, так как это продукт со своей спецификой: для отправляющихся в здравницы не столь критично состояние воды на пляжах, ведь морские купания не особенно рекомендуются в сочетании с некоторыми лечебными процедурами.

«Турагенты своими глазами увидели реальную картину, для них было важно понять, как на самом деле обстоят дела на курорте. Все понимают, что в этом году неизбежны ограничения, связанные с морем. Тем не менее продавать объекты размещения разного формата можно, тем более что отели стали снижать цены», – добавила Оксана Булах.

О том, что скидки на размещение в некоторых гостиницах Анапы достигают 50%, ранее писал и TourDom.ru.

Участники тг-чата для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0» согласны:

«Экологическая обстановка со временем нормализуется, и те, у кого самая свежая информация о гостиницах, будут во всеоружии, чтобы оперативно активизировать продажи».

Член редколлегии «ТурДома» турагент Александр Руднев добавляет:

«Как раз сейчас руководителям и менеджерам туркомпаний важно на месте оценить ситуацию: понимать, что можно предложить туристам, а что лучше не нужно, с учетом увиденного лично».

Ранее мы писали, что гостиницы Анапы напрямую обращаются к своим постоянным клиентам, чтобы убедить их в безопасности отдыха на курорте.