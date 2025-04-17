Названы перспективы Мариуполя как туристического направления

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате Александр Малькевич рассказал о перспективах Мариуполя как туристического направления.

© РИА Новости

В беседе с aif.ru он заявил, что туристический ажиотаж ощущается уже сейчас.

«Тем, кто хочет приехать в Мариуполь, уже пора срочно бронировать места на лето, потому что даже сейчас, в апреле, в городе очень сложно где-то остановиться», — сказал Малькевич.

По его словам, предстоит серьёзная работа по восстановлению инфраструктуры.

Как отметил Малькевич, если в Бердянске есть неплохие отели, то в Мариуполе их пока только предстоит отстроить.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о направлениях, по которым растут показатели бронирования.