Туристы оказались не в восторге от писем отельеров в Анапе

Некоторые отельеры в Анапе изо всех сил пытаются спасти испорченный мазутом сезон и отправляют письма своим постоянным клиентам. Основная цель владельцев и управляющих небольших объектов – убедить свою лояльную аудиторию в том, что у них не все так плохо, как в новостях и телеграм-каналах:

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«Наш гостевой дом стоит в стороне от самых пострадавших зон. У нас море чище, запах в случае выбросов не дойдет даже в жару (ветер от нас), а наши соседи готовы приглашать наших гостей в свои бассейны за разумную доплату», – пишет один из предпринимателей.

Обещает даже приятные бонусы – «готов не менее 2 раз свозить туристов на пляж в район Геленджика, где вы сможете искупаться гарантированно без мазута». А еще говорят, что в плане проживания и сопутствующих развлечений все будет круто, как и в прошлые годы.

Как выяснилось из разговора с другими анапскими отельерами, персональные письма – явление не массовое. Да и в эффективности такого маркетинга представители гостиниц сомневаются.

«Мы заняли позицию людей не уговаривать – есть как есть. Зачем какие-то письма? Да, времена сложные, в конце прошлой недели, например, был очередной выброс мазута в нашей части побережья. Но туристы должны сами принимать решение. Надеюсь, ближе к лету ситуация улучшится. Уже, например, неприятного запаха нет», – рассказали в гостевом доме «Эдем-С».

Похожая позиция и у Юлии, управляющей гостевого дома «Штурвал»:

«Письма – это неправильный подход. Каждый выбирает сам, ехать или не ехать, мы же работаем честно, откровенно отвечаем на все вопросы».

А их, по словам Юлии, от постоянных клиентов перед этим сезоном очень много. Ситуация из-за выбросов мазута не из приятных, но о потерянном сезоне говорить нельзя – брони есть.

«Появилась новая тенденция: некоторые туристы бронируют на 3–4 дня. Потом посмотрят своими глазами и примут решение, продлевать проживание или нет»,– рассказала администратор «Штурвала».

Подобные персональные приглашения, как показала дискуссия в телеграм-канале «Крыша ТурДома», не сильно впечатляют туристов:

«Ни за какие деньги не поеду, нет» – категоричны некоторые участники обсуждения.

Но есть и те, кто считает иначе:

«Люди должны поддерживать друг друга в трудную минуту. Отельер же постарался, и уверена, в этом году сервис там прямо взлетит!» – написала подписчица.

А вот еще один комментарий в поддержку владельцев отелей:

«После такого письма свои планы (поехать в Анапу. – Ред.) точно не отменил бы. Умею уважать чужой труд. Да и чужого горя не бывает».

Ранее мы написали, что туристы, отказавшиеся от забронированных в Анапе номеров, сталкиваются с задержками возвратов.