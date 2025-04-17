Эксперт прокомментировал конфликт отельеров в Анапе с туристами

Отельеры Анапы могут попробовать договориться с гостями, которые отказываются от запланированного ранее отпуска из-за выброса мазута на берег Черного моря. Об этом 17 апреля заявил новостному агрегатору СМИ2 эксперт в области устойчивого туризма Экоцентра «Заповедники» Александр Железняк.

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Так он прокомментировал новость о том, что еще одна гостиница в Анапе отказалась вернуть деньги туристам, которые отменили ранее забронированный отдых. По словам эксперта, отели могут попробовать предложить гостям размещение через год. Так было в пандемию, напомнил Железняк.

«Или предлагать туристам альтернативные экскурсионные программы, хотя понятно, что теплое море заменить будет сложно», — продолжил он.

Сложившуюся ситуацию он назвал сложной. Туристы заплатили большие суммы за отдых, но отели теряют сезон и могут разориться. Если у туристов есть договор с пунктом о форс-мажоре и описаны условия возврата денег, то надо требовать их возврата, отметил Железняк. Если отель откажется, то правильно подавать коллективные иски в суд, у них выше шанс на успех.