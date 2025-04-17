В Челябинской области появятся новые пляжи

В 11 городах и районах региона появятся современные зоны отдыха. Особый акцент – на детскую безопасность: дно водоемов очистят от мусора, создадут участки с глубиной до 1,2 метра и обеспечат дежурство спасателей.

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«В Карабаше программа сочетается с федральными проектами благоустройства береговой линии: здесь создадут не только пляж, но и велодорожки, прогулочные зоны», – сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области.

Обустройство пляжей ведется по инициативе губернатора Алексея Текслера: в 2023 обустроили 13 пляжей, в 2024 – 11 пляжей и инклюзивную зону в Челябинске, а к 2025 планируют открыть еще 14. На каждый объект выделяют по 2,8 млн рублей. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на развитие туристической инфраструктуры в Челябинской области направят 217 млн рублей.