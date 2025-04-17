Чем удивит туристов первый в мире винный город «Белый мыс»

В конце 2025 года в Геленджике откроется винный город "Белый мыс", аналогов которому нет во всем мире. Что собой представляет новая эногастрономическая точка на карте России и что думают о ней эксперты туристической отрасли, выяснила корреспондент "РГ".

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Уникальный комплекс на берегу Черного моря будет занимать площадь более 40 тысяч квадратных метров. В него войдут рестораны, винотека с самой большой в стране коллекцией отечественного вина - свыше тысячи позиций от 150 производителей со всех винодельческих уголков России, музеем вина, площадками для проведения гастрономических и винных фестивалей, лабораторным центром, дегустационными залами и даже кинотеатром.

Руководитель проекта, ресторатор Дмитрий Левицкий ранее сообщил, что их цель - стать центром экспертизы винодельческой отрасли и укрепить имидж российского вина, для чего привлекли лучших российских профессионалов.

«Мы верим, что проект такого масштаба не только подарит его гостям новые впечатления, но и познакомит с культурой потребления вина»‎, — отметил он.

Над гастрономическим направлением работают известные специалисты - Аркадий Новиков с Георгием Карпенко откроют ресторан и кафе-пекарню, меню которого разрабатывает шеф-пекарь мишленовских ресторанов Алексей Щербак.

«Развитие винной культуры трудно представить в отрыве от гастрономической, и проект "Белый мыс" - уникальное для страны объединение этих направлений. Их соседство на одной площадке приведет к качественному скачку в обоих»‎, — пообещал ресторатор Аркадий Новиков.

Ресторан бренда "Массандра" перенесет гостей в домик Чехова, в Ялту, где повар-француз готовит свою родную и черноморскую кухню для приема друзей Антона Павловича, а в заведении а-ля "Новый Свет" гость очутится в атмосфере праздника знаменитых ужинов Льва Голицына - с игристым вином и морскими гадами.

Музей вина Льва Голицына будет посвящен полуторавековым традициям российского виноделия и заслугам его основателя. Посетители узнают о химии и физике продукта через интерактивные инсталляции. Технологичная экспозиция с уникальными архивными материалами займет почти три тысячи квадратных метров.

Кроме того, там появится лабораторный центр по исследованию физико-химических и органолептических свойств вина, откроется школа сомелье, виноделов, кавистов и дегустаторов. Для гостей будут проводиться гастрономические и винные фестивали, дегустации, выставки и концерты.

По мнению председателя правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Натальи Косьминой, винный город "Белый мыс" будет способствовать развитию внутреннего туризма.

«С интересом наблюдаем за этим амбициозным проектом и ждем открытия - увы, только в конце года. Уверены, что интерес будет большой и конкуренция для эногастрономического центра "Абрау Дюрсо" будет серьезная. Очень многим компаниям, кто работает в сфере туризма, стоит присмотреться и вполне возможно найти варианты сотрудничества во благо наших туристов. Но есть и риски - это прежде всего высокая себестоимость услуги (в нашей нормативно-правовой среде сложно сделать иначе), допускаю сложности в привлечении сотрудников, в том числе в связи с дороговизной аренды жилья для персонала, также возможна переориентация части туристов на зарубежные направления, и это тоже может частично снизить поток гостей в сторону "Белого мыса"»‎, — рассказал "РГ" председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Этот проект начали реализовывать в 2020 году. Он связан с развитием интереса к российскому виноделию и местному туризму. Первоначально его частично планировали открыть нынешней весной, но перенесли на ближайшую зиму, решив запустить проект целиком. К сроку не успели в том числе из-за санкций, ведь создать винный город оказалось технически сложной затеей.

В прошлом году устроители другого проекта заявили о запуске в 2025 году в Краснодарском крае первого в России пивного курорта "Пивнов Градец", но потом идея затихла. Похоже, это оказалось рекламной кампанией пенного напитка, считают эксперты.