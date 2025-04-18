В Петербурге ответили на сообщения о нехватке мест в гостиницах

Нехватки мест для туристов в гостиницах Санкт-Петербурга на период майских праздников нет, в пиковые дни загрузка в отелях составит около 88%, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по развитию туризма в ответ на запрос.

"С 1 по 4 мая средняя загрузка в отелях составит порядка 82%. Пик (84-88%) придется на вторую половину майских праздников - с 4 по 10-11 мая. Пока проблемы нехватки мест в гостиницах Петербурга ни для иностранных туристов, ни для российских мы не наблюдаем", - отметили в пресс-службе комитета.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич ранее сообщал, что с 30 апреля по 11 мая в городе ждут около 880 тыс. туристов, что на 5% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

"В эти даты Петербург действительно ожидает наплыв гостей, в первую очередь, россиян. И действительно много гостиниц загружены на 97-100%. И не только люксовые. Так, у туроператоров возникают проблемы с местами в бюджетных гостиницах для организованных российских групп. Что касается иностранцев, то спрос с их стороны действительно растет, но росту потоков в целом по сезону мешает не столько дефицит отелей, сколько сложная транспортная логистика, нехватка авиарейсов и в отдельных случаях - визовый барьер", - прокомментировал ТАСС пресс-секретарь Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии (РСТ - Северо-Запад) Артур Сафиуллин. При этом он пояснил, что столь высокая загрузка отелей отмечается только в отдельные даты. По его мнению, будет преувеличением говорить о дефиците отелей в Петербурге.

Представитель РСТ - Северо-Запад отметил, что в период майских праздников в Петербурге всегда наблюдается увеличение турпотока, "но в 2025 году [всплеск] выше, как мы полагаем, из-за большого количества выходных дней, и между ними малый промежуток - три дня".

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о дефиците номеров в Санкт-Петербурге на период майских праздников. В сообщении АТОР также отмечалось, что некоторые тургруппы, в том числе иностранные, вынуждены были отказаться от поездок в Москву и Петербург из-за сложностей с покупкой билетов на "Сапсаны" и самолеты между этими двумя городами, так как они быстро заканчивались.