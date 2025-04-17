Названы бюджетные направления для отдыха в майские праздники

Россияне в преддверии майских праздников бронируют наиболее выгодные объекты размещения в регионах. Аналитики выяснили, что цены на трёх- и четырёхзвёздочные отели в Новосибирске могут быть дешевле на 37% по стране, а квартиры и апартаменты — на 46%.

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Также дешевле обойдётся проживание в трёх- и четырёхзвёздочных отелях Астрахани и Смоленска — на 40—45% по сравнению со средним ценником по стране, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование «Яндекс Путешествий».

Среди выгодных направлений аналитики также назвали Уфу и Ессентуки, где семейные путешественники могут снять квартиру со скидкой до 45%.

В целом по России 50% от всех ранних бронирований приходится на отели три и четыре звезды, где средняя стоимость ночи в мае составляет 7900 рублей. А в Астрахани, Барнауле и Пензе в майские праздники номер в таких гостиницах обойдётся в среднем от 4,4 тыс. рублей.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с НСН рассказал, что пляжный отдых занимает четверть всех семейных поездок внутри страны.