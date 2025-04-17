Как новый аэропорт изменит авиационную карту Кавказа

«Зеленые коридоры», принцип одного окна и масса новых направлений. Директор аэропорта Альви Шахгириев — о том, что нового готовят к открытию терминала в столице Чечни.

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Вчера, сегодня, завтра

— Наш аэропорт начал свою историю в 1938 году. На протяжении десятилетий он развивался, рос и в результате стал важным транспортным узлом на Кавказе. В 1977 году аэропорт получил новый аэровокзал, что стало значимым событием в истории воздушной гавани. Однако события конца XX века нанесли тяжелые повреждения всей инфраструктуре. Благодаря поддержке руководства республики в 2007 году аэропорт возродился, полностью восстановил работу и вновь открыл международное сообщение.

Сегодня мы активно реализуем проект строительства абсолютно нового терминала, соответствующего самым высоким международным стандартам. Уже закончено около 35% работ: на стадии завершения современная диспетчерская вышка и здание аварийно-спасательной службы, строятся аэровокзал в форме полумесяца, взлетно-посадочная полоса 3200 на 60 м с укрепленными обочинами, а также перрон и рулевая дорожка.

Новый терминал — это совершенно иной уровень сервиса с технологиями полной автоматизации всех процессов. Планируется установка четырех телескопических трапов, современных систем регистрации пассажиров и багажа, а также единого «зеленого коридора» для быстрого и удобного прохождения всех необходимых процедур по принципу «одна регистрация».

Особая гордость — это инновационная автоматическая система против обледенения взлетной полосы, внедряемая впервые на Северном Кавказе. Пропускная способность аэропорта вырастет до 1,5 млн пассажиров в год, значительно повысив комфорт и качество обслуживания. Словом, если сегодняшний аэропорт строился под запросы 70-х годов прошлого века, то новый — сразу с учетом последних требований ИКАО (Международная организация гражданской авиации. — Ред.).

Нацелены на Китай

— Уникальное географическое расположение чеченской столицы между двух морей открывает отличные перспективы для создания крупного авиационного хаба или транзитной зоны в аэропорту Грозного, соединяющей Европу и Азию, север и юг. Ведь он и в советское время был наряду с Минеральными Водами опорным аэропортом. И сегодня мы усиливаем позиции республики на авиационной карте Кавказа.

Сегодня аэропорт ежегодно обслуживает около 1 млн пассажиров, и этот показатель растет. У нас 13 направлений, 5 стран и 11 городов. Мы летаем во все три аэропорта Москвы, а также в Санкт-Петербург, Уфу, Казань и Екатеринбург, обслуживаем регулярные международные рейсы — Стамбул (ежедневно), Джидда, Тегеран, Ташкент, Дубай, Анталья.

В соответствии с поручением главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова непрерывно работаем над расширением географии перелетов. Так, с апреля добавится египетский курорт Шарм-эль-Шейх, а летом планируем Сочи и Саратов. В дальнейшем, с открытием новой ВПП и возможностью приема всех видов воздушных судов, мы нацелены на Китай и другие востребованные направления на Востоке.

Воздушные ворота Кавказа

— Безопасность и комфорт пассажиров — наш абсолютный приоритет. Мы постоянно обновляем техническое оборудование, улучшаем и расширяем зоны ожидания и отдыха, увеличиваем число стоек регистрации, создаём удобные условия для маломобильных граждан.

Задача, которую мы успешно решаем, — сделать аэропорт максимально удобным и доступным для всех категорий пассажиров, соответствуя самым строгим международным стандартам. Не так давно в Грозном была большая представительная комиссия Росавиации, которая проверила и одобрила все наши процессы.

Наш аэропорт становится главными воротами для туристов, желающих познакомиться с уникальной культурой, традициями и живописной природой республики и всего Северного Кавказа. Людей привлекают прекрасные мечети, возрожденный Грозный, неповторимые горы, многочисленные исторические места. Каждый год к нам приезжает все больше путешественников, которые открывают регион для себя и своих близких.

Наша главная задача — сделать Международный аэропорт Грозный местом, куда хочется возвращаться снова и снова, где каждое путешествие начинается с комфорта, безопасности и отличного настроения.