На Сахалине вырос турпоток

Безопасность перевозок и обеспечение транспортной доступности Сахалинской области стали главными темами межведомственного совещания, которое провел в Южно-Сахалинске Дальневосточный транспортный прокурор Александр Воронин.

Александр Воронин обратил внимание участников на растущий туристический потенциал региона и устойчивую тенденцию к увеличению пассажиропотока. Так, по его словам, в 2024 году количество пассажиров, воспользовавшихся транспортными услугами на Сахалине, превысило 1,5 млн человек. В связи с этим, он подчеркнул необходимость усиления работы уполномоченных органов для обеспечения регулярности, ритмичности и безопасности авиаперевозок.

Особое внимание на совещании было уделено проблемам, возникающим в высокий туристический сезон. В это время наблюдается дефицит авиабилетов, а также затруднен доступ к отдельным территориям региона по воде. В этих условиях туристы и местные жители нередко обращаются к нелегальным перевозчикам — как организациям, так и частным лицам, не имеющим лицензий. Это, по оценке прокуратуры, значительно повышает риски происшествий и аварий.

Кроме того, транспортный прокурор отметил необходимость совершенствования работы региональных властей. В частности, речь шла о создании более комфортных условий для пассажиров, обеспечении их прав на беспрепятственное пользование воздушным транспортом, особенно в периоды повышенного спроса. Также было предложено рассмотреть возможности расширения программ субсидирования авиаперевозок.