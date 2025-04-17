Число путешественников в 2025 году может возрасти

Об этом сообщил сегодня директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша.

«В этом году ожидаем очередной рост спроса. У нас сезонность постепенно сглаживается, но вместе с тем летний сезон превалирует и в цифрах, и в спросе наших туристов. 48 млн этим летом прогнозируем, по итогам года прогнозируем выйти на 95 млн», - рассказал чиновник.

Цифры по итогам прошлого года еще уточняются, ориентировочно количество туристов оценивается в 91 млн, добавил он. Представитель министерства напомнил, что стоит задача достичь роста туристов в 2030 году до 140 млн.