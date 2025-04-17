Как откроют летний туристический сезон в Ингушетии

Торжественное открытие летнего туристического сезона в Ингушетии пройдет в мае на горном курорте «Армхи» в Джейрахском районе. Для гостей будут работать гастрономическая ярмарка и выставка изделий народных промыслов.

«Уже скоро, в мае, в нашей республике на территории курорта „Армхи“ пройдет открытие летнего туристического сезона. Планируем принять около 60 тысяч туристов. Гостей горной Ингушетии ждет гастрономическая ярмарка с традиционными блюдами ингушской кухни, выступления творческих коллективов, выставка декоративно-прикладного искусства и многое другое. Интересная программа ждет и самых юных участников мероприятия», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Он также отметил, что в 2024 году Ингушетию посетили около 125 тысяч человек. Рост турпотока стимулирует власти развивать инфраструктуру для отдыха. В прошлом году в регионе было реализовано более десятка проектов по созданию новых зон отдыха и туристических маршрутов.