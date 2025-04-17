РЖД увеличит скорость интернета в поездах

"Российские железные дороги" (РЖД) видят запрос пассажиров на повышение скорости интернета в поездах и активно работают над этим. Холдинг занимается внедрением набора технологий LTE совместно с технологией Radio Ethernet для улучшения работы интернета в поездах, сообщил ТАСС заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин.

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«Естественно, мы видим очень серьезный запрос со стороны пассажиров на увеличение скорости. И здесь мы работаем над тем, чтобы совместить несколько технологий: технология LTE, которую мобильные операторы нам предоставляют, и надеемся, что в дальнейшем будет трансформация уже в технологии 5G - то есть с большей скоростью, и технологию Radio Ethernet, которую мы протестировали на одном из участков трассы Москва - Санкт-Петербург, и там мы фиксируем скорость в топе до 600 Мбит в секунду на состав»‎, — сказал он

Говоря об интернете на первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, замгендиректора РЖД рассказал о цели достичь скорость интернета в 1 Гбит/с на железнодорожный состав.

«Говоря о развитии движения в плане высокоскоростных магистралей, мы ставим задачу получить скорость до 1 Гбит на состав. И опять же, здесь мы говорим про комбинацию технологии Radio Ethernet и очень надеемся на коллег, которые развивают спутниковую технологию связи»‎, — уточнил он.

По словам Чаркина, РЖД уже начали тестировать оборудование для спутниковой связи в лабораторных условиях, а после запуска низкоорбитальной группировки компания сразу приступит к тестированию на составах.

«Сейчас мы работаем с инфраструктурой мобильных операторов, ее текущие возможности нас ограничивают. Естественно, операторы фокусируются на направлениях, которые коммерчески выгодны для них. Это создает определенные сложности: как коммерческие компании они оценивают инвестиционные проекты через призму экономической эффективности. Поэтому критически важно объединить усилия всех сторон: операторов связи, государства и разработчиков новых технологий - таких, как спутниковая связь. Только слаженное взаимодействие позволит найти решение»‎, — заключил замглавы РЖД.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что скоростной интернет в поездах между железнодорожными станциями может появиться с 2026 года, когда на орбиту выведут соответствующие российские спутники. А в 2027 году у России будет уже 270 спутников низкоорбитальной группировки, которые обеспечат возможность быстрого интернета везде, в том числе на самолетах и поездах.