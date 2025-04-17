Туристический налог могут ввести в Чите

В мэрии Читы прошло заседание городского Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, где центральной темой стал вопрос о введении туристического налога на территории городского округа. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

© Zab.ru

Поскольку большинство гостиниц Читы предлагает номера стоимостью ниже 10 000 рублей в сутки, минимальная ставка налога составит 100 рублей за ночь проживания.

Участники совещания отметили, что несмотря на относительно небольшую сумму сбора, введение дополнительного налогового бремени может негативно повлиять на развитие туристической отрасли в городе. Чита только начинает формировать свой туристический потенциал, и даже незначительное удорожание гостиничных услуг способно отразиться на потоке приезжающих.

После обсуждения члены Совета решили не торопиться с введением туристического налога и изучить опыт других муниципальных образований, где такой сбор уже действует. К рассмотрению этого вопроса планируется вернуться осенью 2025 года, когда будет собрана и проанализирована необходимая информация о влиянии налога на туристическую привлекательность регионов.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье 11 муниципалитетов ввели туристический налог. Кроме того, Забайкалье признано регионом с начальным уровнем развития туризма.