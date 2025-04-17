Что возмутило туристов на отдыхе в Светлогорске

Калининградская область все чаще приковывает к себе внимание туристов. Путешественники хотят отдохнуть на море, попробовать местную кухню, а также почувствовать дух Европы. Однако многие жалуются на нехватку достопримечательностей, высокие цены и отсутствие туристической инфраструктуры. «ФедералПресс» рассказывает, что чаще всего возмущает граждан в курортном Светлогорске.

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Почему туристы жалуются на недостроенный променад

Прошлой осенью граждане часто жаловались, что набережная и основной пляж Светлогорска уже несколько лет закрыты. Туристы обращали внимание на нехватку туалетов в городе. Кроме того, путешественников смутило отсутствие променадов.

Стоит отметить, что сроки завершения ремонта променада в Светлогорске сдвинулись на три месяца. ГБУ КО «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что работы завершат не в марте, а в июне 2025 года.

Спуски к морю будут вести к участкам пляжа, которые обустроит городская администрация. В настоящее время на данной территории возводят волноломы. Они способствуют появлению широких пляжей. В конце марта сообщалось, что готовность объекта достигла 75 %.

Чем не нравятся жителям строящиеся отели

Местные жители подчеркнули, что променад в Светлогорске пострадал при строительстве новых объектов. На участке строят апарт-комплекс. В настоящее время на променаде убирают строительные заборы.

Кроме того, в Светлогорске рядом с солнечными часами планируют построить гостиницу. Эксперты оценили этот проект по-разному. Некоторые отметили, что все хорошо, красиво, замечательно, пишет «Клопс».

Другие архитекторы считают, что отель в индустриальном стиле очень грубо контрастирует с нежной экологией склона. Также есть подозрения, что отель может уничтожить экологию.

Напомним, что курортно-оздоровительный комплекс планируется построить в Светлогорске в непосредственной близости к Балтийскому морю. Общая сумма инвестиций составит более 8 млрд рублей.

Почему туристы раскритиковали отдых в Калининграде

Многие туристы отметили, что все достопримечательности в столице региона удается посмотреть за несколько дней, а дальше делать уже нечего. При этом на такое путешествие придется потратить достаточно много денег. Некоторые путешественники добавляют, что в Калининградской области придется потратить больше денег, чем в Крыму или в Краснодарском крае.

Отдыхающие отмечают, что главные места притяжения в Калининградской области до сих пор не благоустроены.

Сколько стоит весенний отдых в Калининградской области для туристов

Отдохнуть на Балтийском море весной можно за 77 тысяч руб. Цена актуальна для недельного пакетного тура на двоих в Светлогорск в отель 4*, отметили эксперты АТОР.

В спа-отеле Зеленоградска отдых будет стоить уже от 107,9 тысяч руб. Отпуск составит 8 дней. Вылет также из Москвы, а цену специалисты рассчитали на двоих. Напомним, что Калининградская область занимает третье место по ценовой доступности в апреле 2025 года.