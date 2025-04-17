Где туристу в Москве посмотреть на цветение сакуры

В Японии уже много веков существует традиция весной любоваться цветами сакуры. Люди специально приезжают в парки, чтобы своими глазами увидеть цветущие деревья. Москвичи смогут прикоснуться к этой традиции с середины апреля до второй половины мая. Рассказываем, на каких площадках это можно сделать.

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Где в Москве посмотреть на цветение сакуры

Лучшие места, где можно увидеть цветущую сакуру, перечислил портал РИАМО. Среди них есть как бесплатные, так и те, куда можно попасть за деньги.

Места с платным входом:

1. Главный ботанический сад имени Цицина

Где: ул. Ботаническая, 4, ст. м. «Владыкино»

Деревья сакуры в этот сад привезли с острова Хоккайдо. Известный ландшафтный архитектор Кен Накадзима разработал проект экспозиции «Японский сад». Этот садик существует уже 35 лет.

Сколько стоит: вход 500 рублей, с экскурсией — 700 рублей.

2. Ботанический сад Биологического факультета МГУ

Где: Ленинские горы, 1, стр. 12. ст. м. «Ломоносовский проспект»

На эту площадку лучше приходить с третьей декады апреля по первую половину мая. В саду представлены три вида сакуры: Саржента (Cerasus sargentii), пильчатая (Cerasus serrulata) с белыми и розовыми цветами, а также курильская (Cerasus kurilensis).

Сколько стоит: вход 250 рублей, с экскурсией — 800 рублей.

3. Аптекарский огород

Где: проспект Мира, 26 стр. 1, ст. м. «Проспект мира»

Ожидается, что в Аптекарском огороде сакура зацветёт во второй половине апреля, а наблюдать за ней можно будет до первой декады мая. Среди прочих в саду зацветёт японская вишня, которую привезли в Россию со склонов горы Фудзияма.

Сколько стоит: 300 рублей в будни, 400 рублей в выходные.

Где посмотреть цветение сакуры бесплатно

4. Аллея на Воробьёвых горах

Где: Ленинские горы, 1, ст. м. «Университет»

Здесь находится мини-сад из 50 деревьев, которые привезли из Японии в 2010 году. Этот вид сакуры называется Тисима. Он зацветает обычно позже остальных — примерно в начале мая.

5. Бирюлевский дендропарк

Где: ул. Липецкая, влад. 5, ст. м. «Царицыно»

В последнюю неделю апреля в дендропарке должна зацвести сакура сорта Эдзо. Эти деревья подарил почётный гражданин Южно-Сахалинска меценат Мияниси Ютака.

6. Екатерининский парк

Где: ул. Большая Екатерининская, 27, ст. м. «Проспект Мира»

Приходить в этот парк ради цветения сакуры стоит в первых числах мая. Там высажены деревья сорта Кванзо.

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