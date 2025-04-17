Каким будет курортный сезон в Крыму в 2025 году

Курортный сезон в Крыму: логистика, рост турпотока и новые перспективы

Введение

Крым продолжает оставаться популярным направлением для отдыха, и опыт местных отельеров играет ключевую роль в этом процессе.

«За 11 лет Крым пережил множество изменений, от транспортной логистики до инфраструктурных проектов, таких как открытие Крымского моста и аэропорта», — делится министр курортов.

Логистика и инфраструктура

Несмотря на текущие ограничения в логистике, активно предпринимаются меры для улучшения ситуации. В частности:

Увеличение пропускной способности Крымского моста, что сократит время ожидания на досмотровых пунктах до часа.

Развитие транспортной инфраструктуры через исторические регионы.

Министр отмечает:

«Развитие инфраструктуры через исторические регионы идет полным ходом. Автомобильные дороги находятся в отличном состоянии, а придорожная инфраструктура модернизируется».

Туристический поток и конкуренция

Туристический поток через Крым и соседние регионы увеличился на 5%, составляя 11% от общего числа посетителей. Министерство прогнозирует дальнейший рост, так как Крым входит в топ-5 внутренних туристических направлений России, особенно популярно Южное побережье.

По данным министерства, за первый квартал 2025 года турпоток вырос на 10% — это 570 тысяч туристов. Бронирование отдыха уже распространяется вплоть до октября, что превышает прошлогодние показатели на 30-35%.