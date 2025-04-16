ФАС снова пытается добиться снижения стоимости парковки в аэропорту Пулково

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Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении ООО «Воздушные ворота Северной столицы», оператора аэропорта Пулково. Поводом стало очередное повышение тарифов на парковку, которое, по мнению регулятора, носит признаки монопольно высоких цен.

ФАС пытается добиться снижения стоимости парковки в аэропорту Пулково
© РИА Новости

В январе 2025 года оператор вновь увеличил стоимость парковочных услуг. В результате, как отмечает УФАС, заполняемость долгосрочных парковочных зон (Р1, Р4, Р13) резко сократилась, однако доходы Пулково за январь-февраль остались на уровне прошлогодних показателей.

«Снижение загрузки парковок даже в пиковые периоды свидетельствует о необоснованно завышенных тарифах. Оператор не предоставил доказательств, что установленные цены соответствуют реальным затратам», – заявили в ведомстве.

С 1 января суточная парковка в Пулково подорожала до 1,6–2,1 тыс. руб., а недельное размещение автомобиля обходится пассажирам в 10 тыс. руб. Бесплатная парковка расположена только в 3 км от терминалов.

По данным финансовой отчетности, в 2024 году оператор получил 1 млрд руб. дохода от парковочных услуг – на 53% больше, чем годом ранее.

Это уже не первый конфликт Пулково с антимонопольной службой. В 2024 году УФАС уже выносило предписание оператору снизить тарифы, но компания оспорила его в Арбитражном суде Санкт-Петербурга. В апреле 2025-го аэропорт подал ходатайство о проведении экспертизы обоснованности цен.

В пресс-службе Пулково заявили, что ожидают судебного решения по прошлогоднему иску.

«Заседание состоится 21 апреля, после чего мы определим дальнейшие действия», – прокомментировали в компании.
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