ФАС пытается добиться снижения стоимости парковки в аэропорту Пулково

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении ООО «Воздушные ворота Северной столицы», оператора аэропорта Пулково. Поводом стало очередное повышение тарифов на парковку, которое, по мнению регулятора, носит признаки монопольно высоких цен.

© РИА Новости

В январе 2025 года оператор вновь увеличил стоимость парковочных услуг. В результате, как отмечает УФАС, заполняемость долгосрочных парковочных зон (Р1, Р4, Р13) резко сократилась, однако доходы Пулково за январь-февраль остались на уровне прошлогодних показателей.

«Снижение загрузки парковок даже в пиковые периоды свидетельствует о необоснованно завышенных тарифах. Оператор не предоставил доказательств, что установленные цены соответствуют реальным затратам», – заявили в ведомстве.

С 1 января суточная парковка в Пулково подорожала до 1,6–2,1 тыс. руб., а недельное размещение автомобиля обходится пассажирам в 10 тыс. руб. Бесплатная парковка расположена только в 3 км от терминалов.

По данным финансовой отчетности, в 2024 году оператор получил 1 млрд руб. дохода от парковочных услуг – на 53% больше, чем годом ранее.

Это уже не первый конфликт Пулково с антимонопольной службой. В 2024 году УФАС уже выносило предписание оператору снизить тарифы, но компания оспорила его в Арбитражном суде Санкт-Петербурга. В апреле 2025-го аэропорт подал ходатайство о проведении экспертизы обоснованности цен.

В пресс-службе Пулково заявили, что ожидают судебного решения по прошлогоднему иску.