Россиянам предлагают пожить в китайских капсульных домах

Вслед за а-фреймами, барнхаусами и полусферами в Россию пришли капсульные дома из алюминия и пластика – похожие то ли на батискафы, то ли на космические корабли. Продукцию выпускают в Китае, и сейчас она уже массово продается на «Авито», в том числе и для целей размещения туристов. Редакция выяснила плюсы и минусы таких капсул.

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Площадь у модулей разная – от 20 до 40 кв. м. Комплектация также отличается. Внутри много электроники, «Алиса», как говорится в описании некоторых вариантов, отвечает за умные функции. Приобрести 8,5-метровый дом можно за 7 млн руб., доставить и установить на место помогут за дополнительные деньги в течение пары месяцев. Есть предложения и дешевле, причем сильно, но велик риск нарваться на подделку – стоимость домика Китае составляет 3,5 млн руб., плюсом идет доставка из Поднебесной, растаможка и прочие расходы.

Выглядят дома космически, но читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома», где обсуждается новинка, именно внешний вид заставил насторожиться. «Это пластик! Дышать-то чем на жаре там люди будут?», «Само по себе жилье в пластике на природе уже странная идея», «Выглядит современно и модно, обещается климат и тишина. А по факту – скрипучая коробка, в которой нечем дышать», – делятся опасениями читатели.

Есть вопросы к модульным домикам и у специалистов.

«Ездили в Китай, смотрели, как они производятся, остались разочарованными. Во-первых, подходят только для наших южных широт, многие, кто завозил их в регионы средней полосы России, сталкивались с проблемами. Во-вторых, домики фактически одноразовые, если сломался, например, кондиционер, то, можно сказать, всё», – рассказал руководитель отдела развития питерской компании «Квик Дом» Константин Макаров.

По его словам, от покупки китайской продукции отказались, полностью перепроектировали и сейчас производят капсулы, больше подходящие для российских реалий – первая была представлена совсем недавно. Получается примерно на 1 млн руб. дороже, чем у китайцев, зато практичней. Освоили подобное производство и некоторые другие предприятия в России.

Несмотря на то что продаются модульные домики в России уже 2–3 года, сейчас они, можно сказать, на пике глэмпинговой моды. Однако, по мнению сооснователя глэмпинга «Под небом» Сергея Петрова, для владельцев средств размещения слишком большое внимание формату – а-фрейм, барнхаус или капсульный дом – уделять не стоит, поскольку не в домиках дело, а точнее, не только в них.

«Владелец глэмпинга должен ответить на три вопроса: где турист будет жить, чем питаться и чем заниматься. Какие именно домики, это не столь важно», – сказал отельер.

Не меньшее значение имеет месторасположение объекта, а также есть ли у него какая-либо фишка, которая подчеркивает индивидуальность того или иного глэмпинга. Какие-то объекты, например, делают акцент на эксклюзивной кухне из продукции исключительно соседних фермерских хозяйств. Другие включают в стоимость проживания экскурсии по окружающим природным достопримечательностям. Иногда глэмпинг становится базой для любителей йоги или банных ритуалов. Наличие такой авторской особенности резко поднимает популярность у туристов.