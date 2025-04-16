Где в Ленобласти можно отдохнуть на майские праздники

В майские праздники в Ленинградской области можно отдохнуть в апартаментах на побережье или в бюджетных домиках. Цена будет зависеть от выбранного места.

© РИА Новости

«Загородные дома – самый популярный выбор для отдыха в Ленинградской области на майские праздники», – пишут СМИ со ссылкой на представителей «Авито».

Известно, что 57 % домов, доступных для посуточной аренды, уже забронированы в даты 1–4 и 8–11 мая. Средняя стоимость аренды составляет 13 400 рублей в сутки. Чаще всего компания из пяти человек хочет остановиться в таком жилье на два дня, уточняет издание Online47. Такой вариант хорош для семей с детьми и компаний друзей. Плюсом аренды загородного дома является приватность.

Для желающих сэкономить также есть варианты. Самым доступным местом для аренды загородного жилья стало Токсово. Там можно найти коттедж за 3 тыс. рублей. Также дешево можно отдохнуть в поселке Лебяжье, деревне Синковицы. Туда можно отправиться за живописными пейзажами и тишиной.

Желающие могут отдохнуть в Ленобласти в отелях и апартаментах. Такой отдых обойдется дороже. Например, апартаменты на берегу Пионерского озера стоят 24,5 тысячи рублей в сутки.

Такой вариант устроит граждан, которые не хотят отказываться от удобств, но намерены сменить обстановку. В отелях туристам не придется думать об уборке номеров и приготовлении еды. Однако минусом будет меньшая приватность.

Стоит отметить, что летние цены пока не известны, но можно предположить, что они будут выше майских из-за высокого спроса.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что туристы потратили больше миллиарда рублей на путешествия в Ленобласти.