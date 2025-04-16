В АТОР сообщили о частоте аннуляций туров в Анапу

Аннуляции туров в Анапу не превышают 10% от общего объема бронирований на этом направлении, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«У туроператоров-членов АТОР, работающих на анапском направлении, аннуляции не превышают 10% от объема забронированных туров. Всем туристам средства по их запросам возвращены в оговоренные условиями договора сроки и в полном объеме», — сказано в сообщении.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что отели в Анапе не возвращают средства туристам, отменившим бронирования после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Затем в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщили, что средства за отмененные бронирования будут полностью возвращены по мере разгрузки бюджетов отелей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), основатель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов сообщил ТАСС, что денежные средства должны возвращаться туристам в соответствии с условиями договора и закона о защите прав потребителей. Соответственно, каждая организация в меру своих финансовых возможностей принимает решение о сроках возврата.