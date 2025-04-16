В АТОР сообщили о частоте аннуляций туров в Анапу

АТОР: аннуляции туров в Анапу не превышают 10% от всех бронирований
Аннуляции туров в Анапу не превышают 10% от общего объема бронирований на этом направлении, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«У туроператоров-членов АТОР, работающих на анапском направлении, аннуляции не превышают 10% от объема забронированных туров. Всем туристам средства по их запросам возвращены в оговоренные условиями договора сроки и в полном объеме», — сказано в сообщении.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что отели в Анапе не возвращают средства туристам, отменившим бронирования после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Затем в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщили, что средства за отмененные бронирования будут полностью возвращены по мере разгрузки бюджетов отелей.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), основатель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов сообщил ТАСС, что денежные средства должны возвращаться туристам в соответствии с условиями договора и закона о защите прав потребителей. Соответственно, каждая организация в меру своих финансовых возможностей принимает решение о сроках возврата.
«Кто-то предлагает перенос размещения на другие даты, более поздние, кто-то - возврат частями или какие-то иные варианты. Это сильно зависит от ситуации каждого конкретного средства размещения. Попавшие в непростую ситуацию гостиницы, пансионаты и детские лагеря стараются максимально учесть пожелания туристов и ждут понимания и поддержки от муниципальных властей», — рассказал эксперт.