Отказавшимся от отдыха в Анапе вернут деньги

Отдыхающим, которые отказались от поездок в Анапу и Темрюкский район из-за разлива мазута на побережье Кубани, полностью вернут деньги за отменённые бронирования, сообщили РИА Новости в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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«Ввиду того, что загрузка средств размещения не соответствует прогнозируемому туристскому потоку, произошла существенная нагрузка на бюджеты средств размещения. Выплаты производятся с отклонением от установленного срока», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что регулярно взаимодействуют с размещающимися в муниципальных образованиях курортов Анапы и Темрюкского района, чтобы гарантировать полный возврат средств за бронирования.

Также в министерстве рекомендовали туристам направлять жалобы в Роспотребнадзор для оперативного решения спорных вопросов.

Ранее в АТОР сообщили, что ряд отелей в Анапе предлагает скидки на июнь до 37%.