Пляжи Севастополя начали готовить к открытию сезона

В Севастополе началась подготовка к пляжному сезону, пишет РИА Новости.

По словам главы города Михаила Развожаева, все 26 официальных пляжей будут обследовать до конца мая — специалисты проверят воду и прибрежную территорию на загрязнения, включая возможные следы мазута.

Развожаев подчеркнул, что операторы пляжей ведут ежедневный контроль, а подготовка идёт по плану.

Параллельно приводят в порядок инфраструктуру. Так, на «Солдатском» пляже, который готов уже на 70 процентов, ремонтируют лавочки, урны и детские площадки.