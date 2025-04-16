Названы лучшие направления для отдыха в РФ в мае

Лучшим вариантом для отдыха в мае будет Сочи, Минеральные воды и Ессентуки, рассказала тревел-блогер Наталья Ансталь. Ее слова приводит NEWS.ru.

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Она отметила, что можно также взять экскурсионный тур в Дагестан на пять-шесть дней или на Алтай. По ее словам, эти направления пользуются высоким спросом, так как там предлагаются разные виды отдыха: как экскурсионный, так и пляжный.

Что касается Сочи и курортов Кавказа, то там в этот период устанавливается хорошая погода, комфортная погода.

Ранее стало известно, что россияне бронируют летний отдых в Крыму вдвое чаще, чем год назад, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».