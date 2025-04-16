Названа причина задержки возврата средств за отмену бронирований в Анапе

Средства за отмененные бронирования номеров в объектах размещения Анапы будут полностью возвращены клиентам по мере разгрузки бюджетов отелей. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что отели в Анапе не возвращают средства туристам, отменившим бронирования после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе.

"Ввиду того, что загрузка средств размещения не соответствует прогнозируемому туристскому потоку, произошла существенная нагрузка на бюджеты средств размещения. Выплаты производятся с отклонением от установленного срока. <…> Все денежные средства, перечисленные за бронирование, гарантированно будут выплачены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Мультитур" Юлия Высоканова, в 2025 году заявок на отель "Джамайка", гости которого отменили свою бронь и пожаловались на отсутствие выплат, было немного, а деньги туристам вернули.

"Нужно понимать, что ситуация на самом деле считается чрезвычайной (речь о режиме ЧС из-за разлива мазута - прим. ТАСС). Когда туристы платят деньги за путевки, [осуществляют] предоплату, очевидно, что отель пускает полученные деньги в реновации, закупку оборудования и так далее, не думая, что случится некая чрезвычайная ситуация. <...> Отелю понадобится время, чтобы вернуть эти деньги и решить свои финансовые вопросы", - сказала Высоканова.

В Анапе в этом году будут работать 585 классифицированных объектов размещения, из которых 8 отелей пять звезд, 51 - четыре звезды, 183 - три звезды.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. В Черном море после ЧС находится 3,1 тыс. тонн мазута.