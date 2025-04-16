На курорте «Эльбрус» ввели скидки для школьников и студентов

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии ввели скидки для организованных групп школьников и студентов. С 21 апреля до конца мая (не считая периода майских праздников) проезд по канатке будет обходиться им на 50% дешевле.

«В период 21 — 30 апреля и 12 — 31 мая для организованных групп школьников и студентов стоимость услуг канатных дорог курорта „Эльбрус“ снизится на 50%. Также будут предоставлены льготы на прокат снаряжения и индивидуальные занятия с инструктором», — сообщили в пресс-службе республиканского министерства курортов и туризма.

Чтобы приобрести ски-пассы и прогулочные билеты с 50-процентной скидкой, нужно отправить запрос в свободной форме в институт развития Кавказ.РФ, управляющий курортом, по адресу электронной почты: v. panasenko@ncrc.ru. В запросе нужно представить список учащихся и сопровождающих, указав их Ф.И.О. и даты рождения. Документ должен быть на официальном бланке образовательной организации с подписью уполномоченного лица и печатью учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в этом летнем сезоне на курорте «Эльбрус» откроют для туристов две новые экотропы, посвященные 80-летию Победы и обороне Приэльбрусья в 1942—1943 годах. Оба маршрута начинаются на высоте 3500 метров над уровнем моря у музея обороны Приэльбрусья.

«Эльбрус» — один из популярнейших курортов России, расположенный на склонах одноименной горы в Кабардино-Балкарии. На нем действуют 10 горнолыжных трасс, а зона катания является самой высокогорной в России — верхняя станция канатных дорог «Гарабаши» находится на отметке 3847 метров над уровнем моря. При этом курорт пользуется популярностью круглогодично: с завершением горнолыжного сезона открывается сезон восхождений на Эльбрус и пеших прогулок по экологическим тропам.