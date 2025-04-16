Пассажиры захотели вернуть деньги за рейсы, сорванные из-за атак БПЛА

Илья Зотов заявил в пресс-центре НСН, что граждане должны иметь возможность получить деньги за авиабилеты, если перелет был сорван из-за атаки БПЛА, а Дмитрий Горин в связи с этим призвал пока не летать стыковочными рейсами. Нужно ввести законодательную норму о полном возврате денежных средств за билеты в случае закрытия воздушного пространства из-за атаки БПЛА. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

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«Законодательство не предусматривает никакой компенсации на этот случай. Когда закрывают небо, это подпадает под соблюдение требований к безопасности полётов. Мы предлагали дать пассажирам право по невозвратным билетам возвращать их без комиссии, но обратной связи пока нет. Должен быть понятный механизм. Если одна авиакомпания без проблем поменяет билет, а когда их две (стыковочный рейс. – прим. НСН) и пассажир опаздывает из-за закрытия неба, он не виноват, и мне кажется, надо дать право без каких-либо сборов вернуть полную стоимость билета», - отметил он.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель правления ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин посоветовал сейчас покупать билеты в путешествие одной авиакомпании.

«Совет один: в текущее нестабильное время рассматривать в приоритете полёт одной авиакомпанией в рамках одного билета, если есть такая возможность, либо увеличивать стыковочное время. Если раньше норма стыковки была 1,5 часа, то теперь мы её увеличили до 5 часов и более. Стыковочные рейсы развиваются, и такие билеты зачастую даже дешевле», - рассказал он в пресс-центре НСН.

Ранее Зотов в пресс-центре НСН заявил, что сегодня не все авиакомпании ведут черные списки авиадебоширов, и важно ужесточать ответственность для них, так как многие туристы и сами авиакомпании часто несут финансовые потери из-за таких людей.