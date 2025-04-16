Пляжи Анапы настигла новая беда

Специалисты выясняют, как пальмовое масло, которое выбросило в виде белых сгустков на побережье в районах Анапы и Темрюка, оказалось в воде. В то же время эксперты опасаются, что вещество может быть опасно для человека и советуют отказаться от отдыха в Анапе.

Пляжи Краснодарского края настигла еще одна беда – теперь на побережье обнаружили сгустки белого вещества, похожего на пальмовое масло. Основная концентрация сгустков отмечена на территории побережья в районах Анапы и Темрюка.

Пока специалисты устанавливают природу происхождения сгустков. Предварительно, пальмовое масло попало в море в результате аварии в порту.

Также специалисты оценивают ущерб окружающей среде. Известно, что пальмовое масло вредит морской экосистеме, образуя на поверхности воды пленку. Это препятствует нормальному газообмену.

Помимо того, эксперты предупредили туристов, что сгустки могут быть небезопасны и для человека. Поэтому рекомендовали россиянам, планирующим отдых в Краснодарском крае, отказаться от ортдыха в Анапе.

Между тем, большинство россиян, которые планировали провести отпуск на Черном море в этом году, уже сомневаются, что поедут туда. А губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что решения по поводу открытия пляжей Анапы после экологической катастрофы еще нет.