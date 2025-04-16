Как легко узнать про все события в Кисловодске

На Ставрополье в курортном Кисловодске до конца года создадут туристический календарь событий, куда включат все самые интересные мероприятия, в том числе в новых благоустроенных для туристов зонах. Ранее местные власти планировали выпустить такой календарь на 2025 год.

© РИА Новости

«Мы собирали нашу событийную команду и пытались включить в этот 2025 год все наши мероприятия, которые мы хотим провести, но там не нашлось достаточно места, чтобы все, что мы раньше проводили и пользовалось популярностью, вызывало интерес у наших жителей и гостей, поместить в единый график. Я думаю, к концу этого года, не раньше, мы сформируем фактически окончательный наш событийный календарь, предложим всем туроператорам, санаториям», — сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре края мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

По словам спикера, в двух городских туристических зонах — на территории горы Кольцо и замка Коварства и любви — сейчас готовятся специальные интерактивные программы под открытым небом, которые смогут увидеть отдыхающие.

Также в Кисловодске планируется создать современный туристический центр, который будет работать на основе искусственного интеллекта на разных языках, отметил Моисеев.