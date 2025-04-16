«Отвратительная работа». Туристы в Петербурге не могут достать билеты на юг

Туристы из Петербурга ранним утром и ночью приезжают на железнодорожные вокзалы, чтобы купить билеты на южные поезда на нужные даты, продажи на которые открываются за 90 суток до отправления. Делают это они из-за того, что не надеются приобрести их в онлайне из-за перегрузки серверов, которые происходят в 08:00 в момент добавления билетов в систему бронирования: «Нам надо до Симферополя. Сайт висит, приложение тоже, даже посмотреть стоимость билета на старте продаж нет возможности... Вот думаю про Балтийский вокзал…»

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В соцсетях, посвященных железнодорожным путешествиям, даже появились отдельные ветки обсуждений. На разных станциях обстановка своя.

«Были на днях на Ладожском вокзале – человек 10 стояли за 20 минут до открытия продаж, работали две кассы. Но чтобы попасть к окошку в 08:00, талончик надо взять в 07:55», – делятся своим опытом пассажиры.

«В воскресенье покупала билеты здесь. Очередь занимают с 3–4 утра. Если нужно много билетов, то лучше к этому времени приезжайте. Если один-два, то можно и позже. Ближе к 7 начинает больше людей приходить».

Для некоторых туристов такие поездки за билетами уже вошли в практику:

«Мы все время на Московский вокзал ездим, и там на талончики, которые именно с 8 утра, уже собирается очередь». На некоторых вокзалах культурной столицы обстановка, как уверяют пассажиры, чуть спокойнее: «На Витебском после 8 утра уже спокойно все купили, людей немного было – человек пять».

Некоторые туристы возмущены тем, что их заботу о билетах на юг разделяют далеко не все кассиры:

«Отвратительная работа. Приехали в 2 ночи, были первые. В итоге к утру пришли люди и за 90 дней покупать, и на ближайшие дни – все в одну очередь. Спросили кассира вежливо: “Как быть?” Ответ: “Разбирайтесь сами”. Сидела, не торопилась, в итоге обратные билеты купили не на старте продаж, не по самым выгодным ценам. До этого брали места на юг – выходила девушка, всех организовывала, такая умничка. А этим всем пофиг».

Ранее TourDom.ru писал, что туристы из Петербурга удивлены ценой билетов в поезд «Северная Пальмира» – теперь им на юг на самолете дешевле.