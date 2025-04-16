Россиян предупредили о двузначном удорожании авиабилетов

Сейчас на российском авиарынке очень большая конкуренция, цены на перелеты растут — за последние три года случались скачки и на 20-40%, заявил в пресс-центре НСН Андрей Патраков.

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Сегодня спрос на авиабилеты в России превышает предложение, что толкает цену на них по внутренним перевозкам все выше и выше, и такая ситуация в 2025 году сохранится. Об этом в пресс-центре НСН рассказал основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков.

«Рост стоимости авиабилетов обусловлен ситуацией "идеального шторма", когда у нас и спрос превышает предложение, и экономическая ситуация не становится лучше с точки зрения себестоимости выполнения полётов. Стоимость билетов возрастает именно на внутренних рейсах при том, что на международных рейсах она либо вообще не меняется, либо снижается, как с перелетами в Токио через Шанхай по цене перелета в Сочи. Это говорит о конкуренции на российском рынке. По моему прогнозу, эта ситуация сохранится. То есть внутри России мы можем ожидать дальнейший рост стоимости билетов. За последние три года он был двузначным, бывали скачки и на 20-40% по отдельным направлениям. В этом году двузначных цифр нам тоже не избежать», — рассказал он.

Ранее Патраков заявил в пресс-центре НСН, что главная проблема российского флота самолетов в том, что парк не пополняется, в связи с чем предельная загрузка кресел в 2024 году составила 96%.