«Денег нет». Между туристами и отелями Анапы разгорелись жаркие споры

Туристы, отказавшиеся от забронированных номеров в гостиницах Анапы, сталкиваются с задержками возвратов. Девушка, планировавшая отдых в отеле «Джамайка» 4* на Пионерском проспекте, не может получить свои деньги с 23 января, сообщает тг-канал «Осторожно, новости».

© tourdom.ru

Александра с детьми собиралась поехать на курорт в июне, в ноябре оплатила за проживание 185 тыс. руб. А когда произошло ЧП, от поездки решила отказаться:

«В отеле сначала пообещали вернуть сумму в течение 30 дней, затем попросили подождать еще 2 недели, в итоге сказали, что денег нет».

Через какое-то время, как утверждает девушка, сотрудники финансового отдела перестали выходить на связь, трубку брали только в службе бронирования, где «никто ничего не знает». По словам туристки, в такой же ситуации оказалось около 30 семей. Она обратилась в Роспотребнадзор и написала в отель досудебную претензию.

Редакция TourDom.ru направила запрос в гостиницу «Джамайка», на момент публикации ответ не поступил.

В сложной финансовой ситуации сейчас оказались многие гостиницы, санатории, детские лагеря Анапы. Для подготовки к сезону объекты размещения несут серьезные расходы, а на фоне массовых отмен бронирований новых заявок поступает крайне мало.

«У многих отелей нет достаточных оборотных средств, чтобы оперативно производить возвраты: такой финансовый удар может стать последним», – говорит основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Некоторые гостиницы отодвигают сроки открытия, поскольку содержать объект при малом количестве гостей невыгодно.

«Несмотря на эти обстоятельства, возвраты своим клиентам отели и пансионаты должны производить в соответствии с условиями договора и без нарушений закона о защите прав потребителей, – отметил Георгий Мохов. – Особые сроки возврата могут быть установлены только специальными постановлениями, как это было в период пандемии COVID-19».

Напомним, по так называемым ковидным турам срок исполнения обязательств туроператоров был продлен до конца 2022 года.

В условиях низкого спроса на отдых в Анапе и массовых отказов от броней многие владельцы отелей надеются на помощь со стороны государства. Минэк уже рассматривает отсрочки по налогам и взносам до конца года, вероятно подготовят и другие, более ощутимые меры поддержки бизнеса.