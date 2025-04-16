В Кабардино-Балкарии запустят туристический чат-бот с ИИ

В Кабардино-Балкарии запустят туристический чат-бот с ассистентом на основе искусственного интеллекта. Прототип ИИ-помощника «Туристический гид Кабардино-Балкарии» разработан в рамках совместного проекта Кабардино-Балкарского государственного университета и компании «Киберия» на базе Yandex GPT.

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Результаты исследований представлены на IV Проектно-аналитической сессии Университетского консорциума исследователей больших данных, которая прошла на базе КБГУ. Мероприятие собрало представителей 19 университетов из разных регионов России, а также экспертов из IT-компаний, федеральных научных организаций РАН и министерств Кабардино-Балкарии.

«Ассистент может использоваться в чат-ботах, голосовых помощниках и информационных системах для туристов. Отвечает на вопросы о достопримечательностях, маршрутах, инфраструктуре, культурных особенностях и истории региона. ИИ-помощник сможет предложить путешественникам активности, которые соответствуют их интересам и потребностям. Также этот инструмент поможет местным компаниям улучшить сервис и качество обслуживания туристов», — сообщили в пресс-службе КБГУ.

По словам директора компании «Киберия» Юлии Александровой, ассистент обучен с применением технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation), что позволяет дополнять ответы актуальной информацией из базы знаний.

Запустить чат-бот с ИИ-ассистентом планируется после его доработки и тестовых испытаний.

Туристическая популярность региона

Кроме того, эксперты «Киберии» и КБГУ представили результаты совместного исследования туристического потока Кабардино-Балкарии, основанного на анализе открытых данных из медиа и социальных сетей, сайтов — агрегаторов жилья, туров и гидов региона.

«С 2018 по 2024 год интерес к Кабардино-Балкарии вырос в 2,5 раза: если в 2018-м было зафиксировано 400 тысяч поисковых запросов о регионе, то к 2022 году их число достигло 1 миллиона. Всего за шесть лет набралось свыше 5,3 миллиона запросов, связанных с отдыхом в КБР. Основной поток туристов формируют жители Центрального федерального округа (40%) и Северного Кавказа (35%), причем из ЦФО поступило рекордные 2 миллиона запросов», — отметили в пресс-службе вуза.

Согласно большим данным, КБР имеет позитивный имидж в онлайн-пространстве: 78% отзывов туристов — положительные. Гости интересуются природными достопримечательностями (68,87%): гора Эльбрус — лидер упоминаний, на второй и третьей позициях — Голубые озера и гора Чегет. Национальная кухня также в топе: 77% путешественников восхищаются блюдами кабардинской и балкарской кухни.