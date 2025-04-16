На главных курортах Кубани появится скоростное пассажирское судно

С 15 мая между Сочи, поселком Лазаревское, Туапсе, Геленджиком и Анапой начнет курсировать скоростное пассажирское судно "Комета". Об этом на минувшей неделе сообщили в администрации края.

По словам временно исполняющего обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаила Зарицкого, у многочисленных гостей южного региона появится возможность без пересадок и с комфортом добраться до нужного места на Черноморском побережье.

- Поездки на "Комете" станут для туристов еще и новым экскурсионным маршрутом, а для жителей - возможностью быстрого передвижения между крупными морскими городами, - рассказал глава ведомства.

Путешествие на судне от Анапы до Сочи со всеми остановками займет около 7,5 часа

В летнем сезоне такой маршрут позволит обеспечить транспортную доступность основных курортов Краснодарского края, так как отдыхающие из Анапы, Геленджика и Туапсинского района смогут без пересадок добраться до Международного сочинского аэропорта, единственно открытого на юге страны.

Отметим, что продажа билетов уже открыта на официальном сайте оператора "Морские скоростные пассажирские перевозки". Самый длинный маршрут обойдется в 10,5 тысячи рублей для взрослого человека. А, к примеру, стоимость билета из Сочи в Геленджик составит 7,3 тысячи. Для детей до 12 лет действуют специальные тарифы - 5,4 и 3,7 тысячи соответственно. Льготные категории пассажиров смогут приобрести билеты примерно на тысячу рублей дешевле.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, в прошлом году морские перевозки осуществлялись по другим маршрутам. "Комета Ялта" курсировала между Сочи и Анапой чуть более месяца и перевезла более пяти тысяч человек, а "Комета Севастополь" обслуживала линию Новороссийск - Геленджик - Сочи (за полгода на ней проехали около 30 тысяч пассажиров).

На линии будет задействована "Комета 120М", которая может вместить до 120 человек. Сейчас построено уже пять таких судов, два из которых работают на Черноморском побережье.

- Полный маршрут со всеми остановками займет около 7,5 часа. В этом году количество скоростных судов и направлений увеличивается из-за повышенного спроса. Все причалы готовы: для таких судов достаточно двух. В порту Сочи находятся четыре причала в круизной гавани и 13 - во внутренней. У нас работают 96 человек, и мы не привлекаем сезонных сотрудников, - рассказал корреспонденту "РГ" гендиректор Сочинского морского торгового порта Юрий Владимиров.

Добавим, что в начале мая из Сочи в Геленджик и Новороссийск еще одна компания третий год подряд запустит судно на подводных крыльях "Севастополь". Кстати, не исключено, что его маршрут продлят до Абхазии.

- Морское пассажирское сообщение между городами Черноморского побережья было очень популярным во все времена, так как на главный курорт страны ведет единственная трасса Джубга - Сочи и в пик сезона на автомобиле можно долго простоять в пробке. Поэтому это не только альтернатива поездки на машине, но и настоящая морская прогулка, что привлечет еще больше туристов, - объяснила председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина.

Тем временем

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, являющийся сегодня главным воздушным хабом региона, перешел на весенне-летнее расписание.

"В 2024 году мы обслужили свыше 13,7 миллиона пассажиров. В новом сезоне гостей ждет расширенная маршрутная сеть, увеличение частоты полетов и появление новых авиакомпаний. На 85 направлениях, из которых 57 - внутренних и 28 - международных, будет работать 31 авиакомпания", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Так, на днях здесь запущен новый рейс между Волгоградом и Сочи. А первого июня откроется прямое сообщение с Братском - теперь путь из Сибири к теплому морю стал еще быстрее и удобнее.