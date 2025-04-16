Курортный сезон под угрозой? Роспотребнадзор озвучил свои позиции по Крыму и Анапе

Роспотребнадзор назвал ложной информацию о запрете курортного сезона–2025 из-за якобы опасного загрязнения морской воды и почвы. Соответствующие фейки распространялись в соцсетях, ссылаясь на поддельное письмо от имени главы ведомства Анны Поповой.

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Анонимные источники утверждали, что в прибрежных зонах Кубани и Крыма обнаружено превышение концентрации токсичных веществ в 5–10 раз. На этом основании якобы планировалось закрыть пляжи и санатории уже с 14 апреля 2025 года.

В пресс-службе ведомства заявили, что данные о загрязнении не соответствуют действительности. Мониторинг качества воды, почвы и морепродуктов не выявил нарушений в Сочи, Геленджике, Туапсе, Новороссийске, Крыму и Севастополе.

«Регулярные проверки подтверждают безопасность курортных зон. Все показатели в норме», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ведомство усилило мониторинг 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе, чтобы гарантировать их соответствие санитарным требованиям. Официальных оснований для отмены курортного сезона нет.

Эксперты связывают волну фейков с попытками дестабилизировать туристический рынок накануне летнего сезона. Власти призывают отдыхающих проверять информацию только в официальных источниках.

Ранее TourDom.ru писал, что вице-премьер Виталий Савельев доложил главе РФ Владимиру Путину об удовлетворительном состоянии курортов на юге России. Высокий сезон откроется без сбоев. Однако это не касается Анапы.