Назван самый популярный регион Дальнего Востока у туристов

Согласно данным сервисов бронирования, интерес к путешествиям по Дальнему Востоку среди россиян резко увеличился: на летний сезон спрос вырос на 40 %, на майские праздники – на 20 %. Туристов привлекает уникальная природа и заповедные территории, возможность увидеть редких животных в естественной среде и разнообразная национальная кухня.

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Шантарские острова и гренландские киты

Регион демонстрирует рекордный рост туристического спроса среди регионов Дальнего Востока. По данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», на майские праздники количество бронирований отелей и апартаментов здесь выросло на 63 % по сравнению с прошлым годом, а на летний сезон – на 40 %. Основной точкой притяжения стал Хабаровск, который туристы выбирают как отправную точку для путешествий по краю.

Особой популярностью пользуются уникальные природные достопримечательности, прежде всего Шантарские острова. Это место привлекает возможностью наблюдать в естественной среде северных морских котиков, касаток и сивучей, а также наслаждаться первозданными пейзажами. Для любителей активного отдыха предлагаются экстремальные развлечения, включая SUP-серфинг в Охотском море с возможностью встречи с гренландскими китами.

Байкал и буддийский монастырь

Республика Бурятия тоже показывает значительный рост туристического спроса: бронирования на майские праздники выросли на 46 %, на летний сезон — на 21 %. Наибольшей популярностью пользуются Улан-Удэ, курорт Аршан с его целебными источниками и живописное село Максимиха на берегу Байкала.

Туристов привлекают уникальные возможности региона: от посещения крупнейшего буддийского монастыря России до оздоровительных процедур на термальных источниках и увлекательных горных трекингов. Бурятия успешно сочетает культурно-религиозный туризм с природными достопримечательностями и активным отдыхом.

Морское побережье и лежбища тюленей

Приморский край, и особенно Владивосток, также вошли в число предпочитаемых направлений на майские праздники с ростом бронирований на 25 %. Летний сезон показывает более скромный, но стабильный прирост в 5 %.

Основной поток туристов сосредоточен во Владивостоке, откуда путешественники отправляются на морские экскурсии к островам Русский и Аскольд, известным своими живописными пейзажами и лежбищами тюленей. Не меньший интерес вызывает и город Артём, служащий отправной точкой для посещения мыса Черепаха с его впечатляющими скальными образованиями и нетронутыми пляжами.

Курилы и старинные маяки

На Сахалине наблюдается устойчивый рост спроса на летний отдых. Количество заказов на размещение в регионе увеличилось на 13 % по сравнению с прошлым годом. Туристы могут отправиться в пешие походы по живописным горным маршрутам или выбрать морские круизы вдоль побережья Охотского моря. Здесь предлагают экскурсии к лежбищам морских львов, посещение исторических маяков и гастрономические туры с дегустацией свежайших морепродуктов. Развитая туристическая инфраструктура позволяет комфортно совмещать активный отдых с познавательными программами.

В последние годы Дальний Восток России превратился в одно из самых популярных направлений для внутреннего туризма, даже несмотря на высокие цены. Уникальная природа, доступные цены на авиабилеты и разнообразие видов отдыха привлекают россиян, которые раньше предпочитали зарубежные курорты. Средняя стоимость брони в отелях и апартаментах регионов Дальнего Востока летом составит 6 500 рублей. Анализ предпочтений туристов показывает, что 33 % бронирований на Дальнем Востоке приходится на трехзвездочные отели.