Во сколько обойдется летний отдых на Дальнем Востоке

Спрос на летнее размещение в гостиницах и апартаментах Дальнего Востока демонстрирует 40-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако вместе с этим выросли и цены.

«Средняя стоимость забронированной ночи на майские праздники в отелях и апартаментах регионов Дальнего Востока составляет 5 700 рублей – на 19 % выше, чем годом ранее (4 800 рублей). На лето показатель насчитывает 6 500 рублей (+7 % относительно прошлого года, летом 2024 года – 6 100 рублей)», – отмечают специалисты сервиса онлайн бронирования.

Анализ предпочтений туристов показывает, что 33 % бронирований на Дальнем Востоке приходится на трехзвездочные отели. Апартаменты выбирают 24 % путешественников, некатегорийные гостиницы – 23 %. На четырехзвездочные отели приходится 10 % спроса, двухзвездочные – 5 %, хостелы – 4 %.

По данным сервиса «Островок», по России средняя цена номера на майские праздники достигла 6300 рублей (+19 % к 2023 году), летом стоимость сохраняется на уровне 6300 рублей (+12 % к прошлому лету).

Ранее «ФедералПресс» писал, что в этом году поток путешественников из центральных регионов в Приморский край вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлой весной. Популярность направления продолжит расти в мае–июне.