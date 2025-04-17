«Плевать на экскурсии». Туристы раскритиковали альтернативный отдых в Анапе

Власти Краснодарского края разработали план «Б» на случай, если санитарные службы запретят купание в Анапе и Темрюке. Вместо пляжного отдыха туристам предложили переключиться на экскурсии, агротуризм, посещение виноделен и участие в спортивных и гастрономических мероприятиях. Однако такая альтернатива вызвала волну критики в социальных сетях.

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Пользователи обрушились с комментариями на предложение властей, выражая недоумение и сарказм. Основной посыл заключается в том, что люди едут в Анапу, прежде всего, за морем, и никакие экскурсии не смогут заменить пляжный отдых.

Да плевать хотели туристы на ваши экскурсии, они за МОРЕМ в Анапу ездят! То есть вместо МОРЯ просто приехать пожрать? Маленьким детям особенно будет интересно вместо моря и песка на пляже отправиться в тур по винодельням,

– язвят подписчики, напоминая, что в Анапу ездит большое количество семейных туристов, пишет портал «Турдом».

Ранее «Кубань Информ» писал, что в Анапу приедут только 50% всех туристов. Об этом сообщили в РСТ.