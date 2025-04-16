Россияне стали чаще спонтанно путешествовать

Количество спонтанных путешествий по России с апреля 2024 года по март 2025 года выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, при этом такие бронирования оказались самыми выгодными для туристов. Об этом говорится в результатах исследования платформы Bronevik, входящей в экосистему МТС (текст есть у ТАСС).

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"За год было совершено на 17% больше спонтанных путешествий. При этом бронирования, сделанные непосредственно в день заезда, оказались самыми выгодными для туристов. Средний чек в таких заказах составил 4,3 тыс. рублей за ночь, в то время как средний ценник всех бронирований за тот же период - 5 тыс. рублей за ночь", - рассказали эксперты.

Больше всего удалось сэкономить туристам, выбравшим отели в день заезда - они заплатили в среднем 4,1 тыс. рублей за ночь. Средний чек для бронирований, совершенных за день до заселения, несколько выше - 4,5 тыс. рублей за ночь. Спонтанные путешествия особенно характерны для соседского туризма и поездок выходного дня, объяснила исполнительный директор Bronevik Марина Гончаренко.

По данным компании, самая высокая доля спонтанных бронирований за минувший год зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе.