Стало известно, сколько туристов из Индии посетили РФ в 2024 году

В 2024 году число индийских туристов в России, по предварительным данным, превысило 120 тысяч человек. Об этом медиасети TV BRICS сообщили в пресс-службе посольства Индии в Москве.

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«Если тенденция сохранится, то в 2025 году взаимный туристический поток может превысить 450 тысяч человек», – добавили в диппредставительстве.

Пресс-служба уточнила, что в 2023 году Россию посетили около 60 тысяч индийцев, тогда как в Индию прибыли порядка 160 тысяч россиян. Это больше суммарных показателей 2021 и 2022 годов. Более того, Россия входит в десятку стран по числу путешественников в республику.

Индийская сторона выразила заинтересованность в дальнейшей либерализации визового режима и отметила важность увеличения сроков действия электронных виз. Кроме того, в посольстве сообщили о том, что для спортсменов и тренеров недавно был введен упрощенный режим поездок.

В ведомстве подчеркнули, что расширение авиасообщения между Россией и Индией, развитие культурного обмена и проведение совместных отраслевых мероприятий будут способствовать росту взаимного турпотока.

Ранее в Москве состоялись российско-индийские консульские консультации, в ходе которых стороны уделили особое внимание дальнейшей либерализации визового режима. В июле в столице России также впервые пройдет масштабный туристический конгресс с участием специалистов профильных ведомств и сотрудников ведущих компаний двух стран.