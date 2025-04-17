Что привлекает туристов в Марий Эл

По оценке государственного агентства ТАСС, Республика Марий Эл вошла в число российских регионов, где путешествие обходится туристам особенно бюджетно. Средняя стоимость проживания в гостиничных номерах не превышает 5000 рублей за сутки.

За первые три месяца 2025 года регион принял 280 тысяч путешественников и экскурсантов. При этом новый туристический сезон в Марий Эл официально стартует 26 апреля. Дополнительный импульс развитию туризма должен дать запуск первого круизного поезда «Волжский вояж» по маршруту Москва – Чебоксары – Йошкар-Ола – Москва. Из 252 билетов уже реализовано 224, что свидетельствует о высоком интересе к направлению.

В 2024 году в Йошкар-Оле в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» были созданы новые объекты размещения: 60 модульных гостиничных номеров, две четырёхзвёздочные гостиницы и туристско-информационный центр.

Экономист и публицист Никита Кричевский отметил в своём телеграм-канале, что Марий Эл демонстрирует заметные успехи в развитии туристической отрасли. По его словам, регион за два года сумел кардинально изменить имидж и привлёк внимание как перспективный туристический кластер. Согласно его оценке, объём финансирования отрасли в регионе увеличился в 30 раз.

В числе приоритетных мер названа реализация мастер-плана до 2035 года, включающего 87 проектов: 12 флагманских, 32 оперативно реализуемых и 43 долгосрочных. По прогнозам эксперта, ежегодный вклад туризма в валовый региональный продукт может достигнуть 4,4 млрд рублей, а число новых рабочих мест — 4,7 тысячи, сообщает издание МедиаПоток со ссылкой на ТАСС.

Ранее в Йошкар-Оле вывезли около 3000 тонн грязи с улиц в рамках весенней уборки. Также в столице республики значительно улучшилась городская среда по версии Минстроя РФ.