Стюардесса в платье мини без обуви восхитила пользователей Сети

Стюардесса немецкой авиакомпании, прославившаяся в социальных сетях, опубликовала фотографии в униформе и вызвала восхищение пользователей сети. Кадрами она поделилась в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимках девушка сидит в кресле в темно-синем костюме с эмблемой авиакомпании, состоящем из платья мини, берета и платка на шее. Кроме того, на одной из фотографий бортпроводница позирует без туфель.

Публикация набрала несколько тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

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«Как хорошо, что есть такие стюардессы», «Вы невероятная», «Даже не представляю, какое количество комплиментов вы получаете», — восторгались подписчики внешностью девушки.

Ранее стюардесса ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев. Снимок девушки также собрал множество восхищенных комментариев.