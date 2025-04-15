Власти ответили на вопрос о судьбе пляжей Анапы

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что решения по поводу открытия пляжей Анапы после экологической катастрофы еще нет. Оно будет принято после заключения Роспотребнадзора.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев не смог ответить, откроют ли пляжи Анапы и Темрюкского района в этом сезоне.

Он уточнил, что решение будет принято после результатов проверки Роспотребнадзора. Специалисты ведомства отобрали пробы воздуха и воды на пляжах Краснодарского края. В Крыму и Севастополе отклонений от нормы в пробах, как и в результатах проверки рыбы и аквакультуры в зоне ЧС, не выявлено.

Поэтому здесь пляжи будут работать в обычном режиме. По остальным пляжам результаты еще не готовы.

При этом было отмечено, что в Анапе и Темрюкском районе вместо отдыха на пляже могут предложить экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, участие в спортивных, гастрономических мероприятиях и так далее. Отели активно строят бассейны.

Очистка пляжей продолжается.

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