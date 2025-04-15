Как увидеть достопримечательности Пятигорска за 15 минут

В самом сердце Пятигорска - на проспекте Кирова - установили бронзовые скульптуры знаковых для курорта объектов. Беседка "Эолова арфа", тоннель к озеру Провал с фигурой великого комбинатора, место дуэли Михаила Лермонтова - без посещения этих исторических памятников не обходится ни одна экскурсия. Миниатюрные копии детально повторяют оригиналы, а порой выносят на поверхность их давние секреты, как, например, у здания Пятигорского театра оперетты: теперь помимо его парадного фасада туристы могут разглядеть задний рабочий двор.

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Всего на участке от парка "Цветник" до Академической галереи на камнях-постаментах расположено 20 миниатюр весом 100-150 килограммов.

По словам мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова, проект посвятили 245-летию курорта. Он реализован благодаря государственной программе "Развитие СКФО". Копии достопримечательностей создал коллектив литейного предприятия "Пятигорская бронза", к работе привлекли 50 человек. Изделия сразу же стали точкой притяжения туристов и горожан. Корреспонденты "РГ" побывали в цехах и узнали, как рождались миниатюры.

В цехе литья от нагретой печи растекаются жаркие волны воздуха. На дисплее краснеют цифры "1008 градусов" - это оптимальная температура для плавления бронзы. За считаные минуты концы длинных металлических брусков на наших глазах оседают в горячем "горлышке" тигля, превращаясь в кашу. Мастера варят бронзу с золотым оттенком.

- На предприятии разработали собственный сплав с необходимыми для работы характеристиками - текучестью, температурой плавления, мягкостью, а золотистого цвета добились за счет добавления олова и никеля, - рассказывает мастер предприятия Станислав Карпезов. - Мы выпускаем много сувенирной продукции, в неделю переплавляем около 300 килограммов металла. Литье - сложный процесс, сейчас вы наблюдаете лишь одну из его стадий. Начинается же все с разработки эскиза. После неоднократных обсуждений он оказывается на столе скульптора, который вручную создает модель будущего изделия. Потом этот макет попадает в отдел тиражирования, где с него снимают форму - так называемую матрицу. Под давлением в нее впрыскивают горячий воск, и как только он остынет, на свет вынимают восковую копию модели. Станислав показывает увесистую отлитую "елочку" с хаотичными завитками. Приглядываюсь, и беспорядочные линии складываются в очертания волка, жирафа, кольца с автоматами для подарочных рюмок.

- Восковые фигурки прикрепляют к литнику, и получаем такую "елочку", - поясняет он. - Дальше помещаем ее в металлическую опоку (жесткую раму), заливаем огнеупорным гипсом и отправляем в печь, где она прокаливается при температуре от 230 до 740 градусов. И только после того как воск вытечет, форму заливаем бронзой. Для миниатюр Пятигорска мы специально изготовили печи больших габаритов, куда разом могли поместить две рамы. И если для сувенирных изделий достаточно 12 часов температурной обработки, то для скульптур она растягивалась до трех с половиной суток.

В этот момент бруски металла полностью растворились в огненной жидкости. Молодой помощник при помощи щипцов снимает тигель, осторожными движениями переливает массу в форму до самого верха. Чтобы поверхность отливки была качественной, ее ставят под вакуум.

- Сейчас под действием сильного отрицательного давления (в установке -0,8 атмосферы) откачаем оставшийся воздух, и таким образом металл "втянется" во все пустоты формы, - описывает происходящее Станислав.

Последний штрих - помощник окунает в воду раскаленную заготовку, почти белую от частиц размываемого гипса.

- Но и это еще не все, - продолжает Станислав. - Изделие шлифуют различными абразивами, патинируют и полируют поверхность до блеска.

Художественное литье - творческий процесс. Каждая миниатюра требовала нестандартного подхода. Дело в том, что копии достопримечательностей состоят из множества фрагментов, которые спаивали вручную, аккуратно зачищая швы. Только на сборку одной композиции в среднем уходило пять рабочих дней.

- "Китайская беседка" была второй после "Эоловой арфы" и изрядно потрепала нам нервы своими тончайшими деталями, - отмечает мастер. - Тоже с "Кофейней Гукасова" в стиле модерн. Здание само по себе имеет затейливый облик. Мы отдельно отливали две башенки восточного типа, ажурные перила балконов на втором этаже, лестницу, стены, тщедушного Ипполита Матвеевича с саквояжем, шляпой и зонтом-тростью, чей памятник находится рядом с кофейней. Все изделия покрыли защитным лаком, чтобы уберечь от погодных перипетий. Правда, бронза имеет свойства окисляться, поэтому нуждается в уходе и реставрации.

Гости курорта сразу оценили компактное расположение скульптур, окрестив такую прогулку - "Достопримечательности Пятигорска за 15 минут". Их действительно можно увидеть разом в одном месте: и знаменитый трамвай-"босоножку", и грот Дианы, и символ Кавказа - "Орла, терзающего змею". Причем миниатюры снабжены QR-кодом, пройдя по которому можно узнать информацию об оригинале и о судьбе архитектора. Однако горожане, как только новость о проекте разнеслась в соцсетях, разделились на два лагеря: одни положительно восприняли идею, другие же не скрывали опасений по поводу ее целесообразности: "Надолго ли хватит этой красоты? Еще свежо в памяти похищение фигуры Кисы Воробьянинова из "Цветника"!"

Копии состоят из множества фрагментов, которые спаивали вручную. На сборку одной композиции в среднем уходило пять дней

Увы, скептики оказались недалеки от истины. Прогуливаясь в солнечный день по оживленной аллее, замечаем тут и там следы "охотников до культурных ценностей". "Домик Лермонтова" стал первой скульптурой, пострадавшей от рук вандалов. Буквально на третий день ему отломали ставню. Сейчас пустых окошек значительно прибавилось. "Бэле" из Емануелевского парка неизвестные отогнули длинную косу, а в "Лермонтовской галерее" мало того, что сорвали шпиль одной из башенок, так еще украли фигурку "Мальчика с рыбой" на фонтане. Сейчас за объектами присматривают камеры видеонаблюдения, но хочется, чтобы и без них горожане и туристы бережно относились к новым достопримечательностям.