В РСТ заявили о росте спроса на летний отдых в Крыму

Спрос на турпоездки в Крым летом 2025 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако лидером по-прежнему остается Краснодарский край. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

© РИА Новости

«Отели Крыма сейчас бронируются вдвое чаще, чем год назад, а бронирования туров в Краснодарский край если и растут, то в основном за счет курортов Туапсинского района и Азовского побережья. Но в абсолютных цифрах регион по-прежнему остается лидером спроса в сегменте пляжного отдыха в России», — говорится в сообщении.

Как рассказала директор по продукту туроператора "Мультитур" Евгения Кизей, спрос на Крым подогревается в том числе доступными ценами.

«Политика местных отельеров остается весьма разумной. Цены здесь, даже с учетом высокого спроса, в среднем на 20% ниже, чем в качественных отелях Краснодарского края и даже Абхазии», — пояснила эксперт.

У туроператора "Интурист" на майские праздники Крым входит в топ-5 внутренних направлений, продажи идут вплоть до начала октября. В топе спроса отели южного берега Крыма и популярные здравницы полуострова. Объем летних бронирований Крыма, согласно данным Travelline, вырос по сравнению с прошлым годом в среднем на 50%, в частности, по Ялте, Судаку, Алуште, Феодосии - примерно на 30%, по Евпатории - более чем вдвое.