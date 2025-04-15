Стали известны планы по развитию туризма в Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия считается туристическим регионом со стажем. Еще в начале прошлого века путешественники отдыхали в Теберде, а первые санатории появились в Архызе и Домбае в 1930-х. Сейчас регион не прекращает развиваться. Грандиозными планами поделился министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев.

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Рост турпотока и новые гостиницы

В прошлом году Карачаево-Черкесию посетили 2,2 млн туристов. Это на 7% больше, чем в 2023-м. Какие цифры ждете в 2025 году?

— Туризм для Карачаево-Черкесии — приоритетное направление для развития. Туристический поток растет ежегодно, это один из индикаторов привлекательности региона. И в 2025 году мы ожидаем 2,4 млн человек.

От чего зависят эти цифры?

— От инфраструктуры и развития горнолыжных курортов, от увеличения числа гостиниц, качества сервиса и разнообразия досуга. Решение этих задач — наша ежедневная повестка.

Сейчас часть туристов добирается в Карачаево-Черкесию на самолетах. Некоторые предпочитают приезжать на личной машине. Как планируете развивать автомобильный туризм?

— Сегодня ведем работу по разработке и паспортизации автомобильных туристических маршрутов. Развиваем придорожную инфраструктуру, где гости региона смогут отдохнуть, перекусить и купить сувениры. Это имеет огромное значение для развития автомобильного туризма.

Какие маршруты в КЧР наиболее популярны у автотуристов?

— Автотуристы в основном путешествуют, чтобы познакомиться с природным и культурным богатством региона. Наиболее востребованные маршруты — «Сказочная Карачаево-Черкесия» и «По пути древних цивилизаций», которые уже были признаны Национальными туристическими маршрутами в 2022 и 2024 годах.

Они включены в федеральный реестр. В эти маршруты собраны самые интересные природные, исторические, культурные достопримечательности.

Сколько удалось создать новых мест размещения в прошлом году?

— В начале 2024 года у нас было порядка 7,5 тысяч номеров, к концу года эта цифра достигла почти 8,5 тысяч номеров. Рост составил около 13%.

Какие планы на 2025 год?

— Планируем открыть порядка пяти средств размещения в Архызе. К концу 2025 года также планируем прирасти тысячью номеров.

Будущее Домбая и единый архитектурный стиль

Что сейчас с Домбаем?

— По данным ведущих федеральных туристических агентств, Домбай системно входит в рейтинг приоритетных направлений для путешествий и отдыха. Например, в прошлом году число посетителей достигло порядка 994 тысяч человек. Правительство республики совместно с Кавказ.РФ разработали мастер-план территории.

Для чего он нужен, что предусматривает мастер-план?

— Мастер-план позволит комплексно подойти к обустройству территории курорта. Правильно организованная территория влияет на комфорт туристов и рациональное использование имеющихся ресурсов. В рамках мастер-плана определен дизайн-код — единый архитектурный стиль как для реконструкции, так и для новых проектов. Это нужно, чтобы подчеркнуть аутентичность территории Домбая. С правильной реализацией запланированных мероприятий курорт может стать более привлекательным и конкурентоспособным местом для отдыха.

Какие изменения ждать туристам в Карачаево-Черкесии через 10 лет?

— Регион разрабатывает стратегию, как мы должны двигаться и куда прийти. Например, в Архызе к 2030 году якорный инвестор обязуется создать шесть канатных дорог и дополнительно к 27 км существующих трасс еще не менее 30 км. Будет организована единая зона катаний, в том числе по единому ски-пассу.

К 2030 году курорт планирует принять 2 млн человек. Безусловно, развитию туризма поможет строительство аэропорта в КЧР. В Домбае есть планы по развитию канатных дорог, самой горы и необходимых сервисов.

Поделитесь своим ТОП-5 мест, которые стоит посетить туристу в Карачаево-Черкесии.

— Для любителей активного отдыха я советую начать знакомство с республикой с курортов Архыз и Домбай. Тем более что они становятся всесезонными. Тем, кто любит более спокойный отдых, стоит посетить горно-климатический город-курорт Теберда. Здесь есть национальный парк с целебным микроклиматом, подходящим людям с заболеваниями бронхолегочных путей и аллергикам.

За красивыми видами я бы посоветовал отправиться на плато Бермамыт, оно вошло в топ-20 самых красивых мест России по версии National Geographic. Также у нас есть туркомплекс «Медовые водопады» с зонами отдыха, мини-зоопарком и виа-ферратой. Там же находится один из самых длинных зиплайнов в России — 1050 метров.

Иностранные гости и аутентичность региона

В прошлом году вы говорили, что у региона есть возможность принимать зарубежных туристов. Из каких стран будут чаще всего приезжать в Карачаево-Черкесию?

— У нас большой потенциал для привлечения зарубежных туристов. В рамках глобального проекта «Кавказ Gran Turismo» мы презентовали республику крупнейшим туроператорам Бахрейна, Саудовской Аравии и ОАЭ. Мы нацелены на туристов из стран Персидского залива, СНГ. Кроме того, мы участвуем в мероприятиях Минэкономразвития по привлечению зарубежных туристов.

А где турист, который приехал на отдых в Карачаево-Черкесию, сможет увидеть самобытную культуру региона и погрузиться в нее?

— Национальный колорит региона широко представлен на курортах Архыз и Домбай. На территории Карачаево-Черкесии пять титульных национальностей, но живут представители порядка ста. И на самых популярных туристических локациях можно ознакомиться с гастрономическим разнообразием кухонь всех национальностей.

Наши предприниматели стараются учесть колорит региона в кухне, визуальной отделке, используют национальные орнаменты. Поэтому можно уехать в глубь республики и увидеть самобытную культуру карачаевского, черкесского, абазинского, ногайского, русского народов.

Где вы больше всего любите отдыхать в Карачаево-Черкесии?

— Я предпочитаю территорию нашего исторического курорта Домбая. Он уникальный по природному ландшафту. Мое субъективное мнение, что равных ему нет. Архыз, Тебердинский Национальный парк, Сентинский храм. И то, что есть только у нас, — Астрофизическая обсерватория. Мы по праву можем сказать, что Карачаево-Черкесия — самый астрономический субъект в стране.