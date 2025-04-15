Перечислены лучшие направления в России для гастротуризма

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с RT назвал регионы, которые привлекают туристов в том числе и гастрономическими особенностями.

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«Пока что гастротуризм присутствует в головах как приятное дополнение к основной поездке. Есть Северный Кавказ. Люди едут туда посмотреть горы, каньоны, водопады, старинные крепости. Там же есть и национальные кухни. Каждая республика предлагает свои интересные блюда», — рассказал он.

Краснодарский край среди прочего предлагает туристам посещение виноделен, продолжил эксперт.

«В Приморье очень широко представлена морская кухня, разнообразные морские деликатесы. Калининград тоже предлагает интересный набор блюд, связанный с морем», — отметил он.

Безусловно, одними из лидеров гастрономического элемента в туристических поездках являются Башкортостан и Татарстан, рассказал Ромашкин.

«Но я бы всё-таки настаивал на том, что гастрономический интерес — не основная тема поездки, а дополнение к основной теме», — подытожил специалист.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе, в том числе гастрономические мероприятия.