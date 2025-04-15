Отдыху на пляжах Анапы нашли замену

Россиянам предлагают экскурсии по винодельням и гастротуризм в качестве альтернативы отдыху на пляжах Анапы и Темрюкского района. Об этом 15 апреля сообщил в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Ранее он принял участие в совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства, где обсудили ситуацию на побережье Черного моря. Вице-премьер Виталий Савельев доложил главе государства, что нефтепродукты из затонувших фрагментов танкеров утилизируют с помощью саркофагов, которые исключат новые выбросы мазута при его откачке.

Кондратьев, в свою очередь, рассказал о продолжающейся подготовке побережий Кубани к курортному сезону. По словам чиновника, с начала года регион посетили больше двух миллионов туристов, еще порядка 600 тысяч человек приедут в майские праздники. На лето забронировали уже почти половину номеров в отелях Сочи, Туапсе и Геленджика, уточнил губернатор.