Смогут ли агро- и гастротуризм заменить отдых у моря в Анапе

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свете аварии с танкерами в Черном море предложил альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе. Среди них губернатор перечислил посещение виноделен, спортивные мероприятия, а также агро- и гастротуризм. Кондратьев добавил, что вне зависимости от того, возможно ли будет открыть пляжи, регион предложит туристам разнообразные виды отдыха. Смогут ли они заменить отдыхающим море и чем можно заняться в регионе, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по туризму Николаем Мельником.

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Задуматься стоило раньше

Он объяснил, что туристы сейчас предпочитают объекты размещения не в Анапе, а в Сочи и в Крыму. Последний находится в приоритете у отдыхающих, потому что цены на отдых в Сочи стали выше на 30–35 процентов.

— Сейчас у местных властей есть задача максимально привлечь в Краснодарский край туристов, заменяя стандартные потребности в виде семейного отдыха на море любыми другими активностями и достопримечательностями. Гастрономический туризм в Анапе ничем не отличается от того, что есть в Абхазии и Сочи, — обратил внимание собеседник «ВМ».

Гастрономический туризм в этом случае будет состоять из барбекю, шашлыков, вин. Однако основная масса туристов едет в Краснодарский край вовсе не для посещения виноделен. Основной сегмент туристов в регионе — семьи с детьми.

— Им нужен объект размещения с полным пансионом, наличием бассейнов, водных горок и развлечений для детей. Но самое главное — это близость к морю, потому что семьи едут к нему. Насколько сейчас Анапа может «заменить» и «компенсировать» море — вопрос сложный, — считает эксперт.

Об альтернативе морскому отдыху, отметил Мельник, нужно было задуматься еще раньше. Анапу сложно назвать столицей гастрономического туризма, поскольку в других регионах есть куда больше гастрономических изысков.

Что нужно для привлечения туристов

— Анапа — это стандартная абхазо-грузинская кухня: шашлыки, гирос. Это отчасти греческая кухня, отчасти абхазская, отчасти грузинская. Русского колорита там достаточно мало, — указал собеседник «ВМ».

В качестве места для гастрономического туризма можно рассматривать Сочи и Красную Поляну, где находится множество ресторанов — представителей самых разных кухонь мира. Анапе было бы довольно затруднительно конкурировать с таким разнообразием.

— Чтобы привлечь туристов в Анапу, понадобятся демпинг цен, развитие анимационной программы, акцент на детей, развитие бассейнов, переход на «все включено». Тогда отдыхающие выберут этот город, а не поедут в Крым, — рассказал эксперт.

Что касается агротуризма, то есть сельского хозяйства, то, по словам Мельника, он востребован в основном среди слоев населения с высоким достатком.

— Агротуризм отчасти связан с промышленным туризмом. Туристы приезжают на плантации, фермы и начинают там работать. Например, собирать виноград на виноградниках, — объяснил собеседник «ВМ».

Такой вид досуга может понравиться, например, ведущему топ-менеджеру банка. Но обычные работяги хотят поехать на курорт, чтобы отдохнуть. Поэтому едва ли Анапа станет центром агротуризма, где отдыхающие рьяно будут собирать виноград под палящим солнцем и трудиться на ферме.

— Говорить о том, что Анапа будет завлекать таким образом туристов, ни в коем случае нельзя. Хотите, чтобы к вам приехали отдыхающие — дайте им уникальность и низкую цену, — заключил Мельник.

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