В РФ захотели запретить неженатым парам заселяться в двухместные номера

Большинство пользователей, опрошенных телеграм-каналом «Крыша ТурДома», выступили против запрета неженатым парам заселяться в двухместные номера в отелях России. Ограничительную меру предложил ввести «Союз православных хоругвеносцев».

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В частности, организация готовится внести данный документ на обсуждение в Госдуму. Заместитель главы Союза Игорь Мирошниченко высказал мнение, что такое требование необходимо закрепить именно на законодательном уровне. Он считает, что совместное проживание неженатых людей может закончиться трагедией. Например, в номере произойдет насилие над женщиной. Одним из последствий станет нежелательная беременность и, как следствие, аборт.

«Лучше проявить сдержанность и бдительность в этом отношении», – объяснил Игорь Мирошниченко.

По его словам, брак – это страховка для граждан и для государства. Именно поэтому предложение о запрете регистрации в двухместных номерах Союз считает правильным решением.

Отметим, почти 80% из 12 тыс. опрошенных респондентов выступают против такой инициативы. Многие подписчики для сравнения вспомнили времена СССР, когда в гостиницах действовали подобные правила. По такому же принципу до сих пор работают некоторые отели и в Турции. Однако, очевидно, это уже атавизм.

Часть комментаторов обратили внимание, что подобные инициативы в последнее время уже противоречат друг другу: «Вы определитесь – или вы школьные дискотеки повсеместно запускаете для роста рождаемости, или в один номер пары не заселяете. Без крайностей скучно жить, видимо».

Наконец, даже встал и сугубо деловой вопрос. Часто в командировки отправляют сотрудников разных полов, но бюджет выделяют только на общий номер для экономии расходов. С новым запретом компаниям придется тратится на дополнительное размещение.

Впрочем, почти 10% респондентов все же поддерживают инициативу. Однако тезисов в ее защиту не приводят.